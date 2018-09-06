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Muğla'da kaçak sigara imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Operasyonda 26 bin 887 doldurulmuş sigara, 41 paket 500 gramlık nargile tütünü, 4 bin boş makaron, bir tam otomatik dijital sigara sarma makinesi, iki kompresör, bir elektronik terazi, bir metal elek, iki kollu sigara sarma makinesi ele geçirildi - Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir depodaki kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalarık Mahallesi'nde metruk bir evin deposunun kaçak sigara imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Grup Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 26 bin 887 doldurulmuş sigara, 41 paket 500 gramlık nargile tütünü, 4 bin boş makaron, bir tam otomatik dijital sigara sarma makinası, iki kompresör, bir elektronik terazi, bir metal elek, iki kollu sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.Y, S.Ö ve İ.Ç gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Y ve S.Ö. tutuklandı. İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tutuklama Fethiye Kaçak sigara imalathanesi Muğla

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