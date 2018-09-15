Muğla'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki özel bir firmaya ait kağıt fabrikasının arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Atakent Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının hamur malzeme sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, çok sayıda itfaiye aracı ve işçisiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 6 saat süren yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Yangında ağaçların zarar gördüğü ve hasar oluştuğu öğrenildi.

