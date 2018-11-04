HABER

Muğla’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 03:24 | Son Güncelleme

Muğla’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Muğla-Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik Kavşağı'nda, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Kılıçarslan ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Ümit E. Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Otomobilde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonun kasasından yola saçılan limonlar, karayolları ekiplerince temizlendi.

PARTNERÖğretmen derse böyle gelince...Öğretmen derse böyle gelince...
Kadıköy'de 15 katlı binada yangınKadıköy'de 15 katlı binada yangın
Dünya alimleri İstanbul'da buluştuDünya alimleri İstanbul'da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Kaza Muğla

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

İşte Sıla-Ahmet Kural olayının perde arkası: Ölüm tehdidi

İşte Sıla-Ahmet Kural olayının perde arkası: Ölüm tehdidi

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.