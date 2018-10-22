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Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 öğrenci ağır yaralandı.

Sait D. idaresindeki 16 NRU 88 plakalı kamyonet, Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Oğuzhan Özgür'ün (18) kullandığı 48 JS 242 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Özgür ve motosikletteki Atakan Kuşçu (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Fatih Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kamyonet sürücüsü Sait D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayı duyan öğrencilerin sınıf arkadaşları da hastane önünde toplandı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, hastane yetkililerinden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ağır yaralı Fethiye Muğla trafik kazası

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