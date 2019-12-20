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Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

İki kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaza sırasında otomobilin, kamyonun altında metrelerce sürüklendiği görülüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla-Ula kara yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Seferiye Menteş yönetimindeki kamyonun, Gülağzı mevkisinden kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer alıyor.

Görüntülerde, çarpışmanın ardından bölgede oluşan toz bulutu da dikkati çekiyor.

Muğla'da, sabah saatlerinde, Seferiye Menteş'in kullandığı kamyon, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Savaş Çulha'nın idaresindeki otomobil ile çarpışmış, kazada sürücü Çulha ve otomobildeki Fatma Çulha hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü ise tedavi altına alınmıştı.

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