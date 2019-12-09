HABER

Muğla'da kamyonun çarptığı çocuğun ağır yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:15 | Son Güncelleme

Kamyonun sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kazanın ardından kaçan ve bir süre sonra polise teslim olan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen ve sağ bacağı kesilen küçük kızın, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinden alınarak diğer ayağının tedavisi için tekrar MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine getirildiği belirtildi.

- Olay

Menteşe ilçesinde A.K'nin kullandığı 34 TL 5436 plakalı hafriyat yüklü kamyon, dün Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokağı'na dönerken annesi Handan, babası Ahmet Dağdeviren ve iki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'e çarpmış, kazada ağır yaralanan kız çocuğu, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K, polis merkezine gelerek teslim olmuştu.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Çavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısıÇavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısı
Ankara'ya şehit ateşi düştüAnkara'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol kamyon Kazası kamyon sürücüsü Küçük Kız Muğla

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.