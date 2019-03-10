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Muğla'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesinde kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi, hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda göçük meydana geldi. İşçi Ahmet Akbayır, toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi

Göçük altında kalan Ahmet Akbayır, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan işçinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Akbayır'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü göçük Menteşe Muğla

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