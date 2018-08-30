Muğla'da kar maskeli kasa hırsızlığı kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yaşanan kar maskeli kasa hırsızlığı, istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan, yüzleri maskeli kişilerce hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kasayı araçtan düşürerek, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri, olaydan kısa süre sonra ilçe merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan V.E, M.O, E.Z, R.İ. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kasayı düşürüp kaçtılar

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü kar maskeli 3 kişinin, istasyonun arka kısmından içeriye girmesi ve kısa süre sonra kasayı sürükleyerek dışarıya çıkarması yer alıyor.

Olayı fark eden istasyon çalışanlarının, şüphelileri durdurmaya çalışmaları ve otomobilin açık bagajında duran kasanın yere düşmesiyle panikleyen hırsızlık zanlılarının olay yerinden kaçması da kameraya yansıyor.

