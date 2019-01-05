Muğla'da kar yağışı

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle pek çok güzergahta araçlar mahsur kaldı.

İlçeden, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Yılanlı mevkisine ve Göktepe Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yollar kapandı.

Trafik ekipleri, yola araç girişine izin vermiyor.

Yatağan Kavaklıdere yolunda da zincirsiz araç geçişine müsaade edilmiyor.

Karayolları ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iki kepçe ve bir dozer yardımıyla kapanan yolu açmak için çalışıyor.

Diğer yandan, bazı ilçe sakinleri, kar yağışını eğlenceye çevirerek doyasıya kar topu oynadı.

