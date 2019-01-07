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Muğla'da kar yağışı sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

MUĞLA il merkeziyle ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölge sakinlerini sevindirdi. Kimileri karda ateş yakarak eğlenirken, kimileri mangal keyfi yaptı.

Muğla'da kar yağışı sevindirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA il merkeziyle ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölge sakinlerini sevindirdi. Kimileri karda ateş yakarak eğlenirken, kimileri mangal keyfi yaptı. Büyükşehir ekipleri de kar mesaisi yaparak, ulaşımın aksamadan sürmesini sağladı.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Muğla genelinde 7 ilçede etkili oldu. Seydikemer, Menteşe, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz, Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki yollar, Büyükşehir ekiplerinin 56 personel ve 33 farklı özellikteki araçlarla gerçekleştirdiği müdahalelerle temizlenerek ulaşıma açıldı. Karla mücadelede 300 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldığı belirtildi. Ayrıca karda mahsur kalan bir aile, itfaiye ekiplerince evlerine ulaştırıldı. Tüm çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) an be an takip edildi. Ayrıca Yemişendere Mahallesi'nde yolda kalan bir vatandaş da ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "Kar keyfinin çileye dönüşmemesi için hava durumu tahminlerine göre tedbirini önceden alan ekiplerimiz, kısa sürede kardan kapanan yollara müdahale etti. Vatandaşlarımızın yollarda mağdur olmamasını sağladı. Bazı ilçelerimiz halen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için ekiplerimiz gece- gündüz çalışmaya devam edecek" dedi.

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