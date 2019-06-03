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Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İki şüphelinin, Ramazan Bayramı'nda satmak üzere kargo ile ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, uygulama noktasında bir kargo firmasına ait kamyoneti durdurdu.

Kamyonette, narkotik madde arama köpeğinin de yardımıyla bir miktar uyuşturucu hap ve 64 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Z.A.G. ve E.D. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A.G. ve E.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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