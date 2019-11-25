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Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:28 | Son Güncelleme

Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnafın 5 gündür aradığı iki köpek, düştükleri mazgaldan kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde esnafın baktığı "Gümüş" ve "Tintirik" isimli iki sokak köpeği ortadan kayboldu. Aramalara rağmen Gümüş ve Tirintirik'e ulaşamayan esnaf, sosyal medyadan köpeklerin fotoğraflarını paylaşıp yardım istedi.

Bu sırada eski hastane bahçesinde mazgalda köpek sesini duyanlar durumu Menteşe Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla 3 metre derinliğindeki mazgalda bulunan köpekler boyunlarına tasma takılarak çıkarıldı. 5 gündür mazgaldan kurtarılmayı bekleyen köpeklerin açlıktan bitkin düşmüş olması dikkati çekti.

Veteriner tarafından kontrolleri yapılan köpekler bakımlarını yapan esnafa teslim edildi.

Esnaftan Cem Kabasakal, uzun süredir aradıkları köpeklerin bulunmasına çok sevindiklerini söyledi.

Hastane bahçesindeki mazgalda köpek sesi duyduklarını ve ekiplere haber verdiklerini belirten Kabasakal, "Aradığımız köpekler 3 metre derinliğinde mazgaldan çıktı. Buraya insanlar da düşebilirdi. Tesadüf olarak köpeklerin sesini duyduk. Belediyeden arkadaşlar kurtardı. Çok mutlu oldum. Bir haftadır onların yasını tutuyordum." diye konuştu.

Veteriner hekim Özberk Özsoy da gerekli tedavileri yapılan köpeklerin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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itfaiye mazgala düşen köpekler Menteşe Belediyesi Muğla veteriner zabıta

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