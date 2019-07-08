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Muğla'da kaybolan İngiliz turist aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Muğla'da kaybolan İngiliz turist aranıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce kaybolan İngiliz turistin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye tatile gelen İngiliz David Horton Cann (56), konakladığı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki otelden 5 gün önce Kayaköy Ören Yeri'ne doğru yürüyüş için çıktı.

Cann'ın otele dönmemesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. İz takip köpeğinin destek verdiği arama çalışmalarında drone da kullanılıyor.

İngiliz turist Cann’ın bulunmaması halinde yarın arama çalışmalarına, arama kurtarma ekipleri ile Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'nun da destek vereceği kaydedildi.

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