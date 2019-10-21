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Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu.

Kızılbel Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hayri Kaya'nın (85) bulunması için arama çalışması başlatan ekipler, yaşlı adamın cesedine ulaştı.

Kaya'nın cesedi evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kırbelen mevkisinde dağlık alanda bir patikadan yaklaşık 15 metre aşağıda bulundu.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri 3 gün önce ailesinin kayıp müracaatı yaptığı Hayri Kaya için iz takip köpeği ve drone desteğiyle arama çalışması başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Fethiye JAK Muğla yaşlı adam

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