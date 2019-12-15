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Muğla’da kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde balık tutmak için teknesi ile denize açılan balıkçının cesedine ulaşıldı.İris isimli teknesi ile denize açılan ve geri dönmeyince arama çalışması başlatılan balıkçı Mehmet Narlı’nın (67) bulunması için iki gündür Sahil Güvenlik ekipleri ve Milas Kültür Balıkçıları Derneği dalgıçları ile yöredeki balıkçıların arama çalışmaları kayıp balıkçının cesedine ulaşılması ile sonlandırıldı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde balık tutmak için teknesi ile denize açılan balıkçının cesedine ulaşıldı.
İris isimli teknesi ile denize açılan ve geri dönmeyince arama çalışması başlatılan balıkçı Mehmet Narlı’nın (67) bulunması için iki gündür Sahil Güvenlik ekipleri ve Milas Kültür Balıkçıları Derneği dalgıçları ile yöredeki balıkçıların arama çalışmaları kayıp balıkçının cesedine ulaşılması ile sonlandırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan kayıp balıkçının cesedinin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor. Kayıp balıkçının yakınları da cesede ulaşılmasının ardından olay yerine geldi.

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