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Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan cesedi bulundu.

Yeniköy Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan bir çobanın, derede ceset bulduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan Halil İbrahim Gürel'e (76) ait olabileceği ihtimali üzerine, durumdan haberdar edilen eşi Sultan ile oğulları olay yerine gitti.

Cesedin 6 ay boyunca aradıkları eşine ait olduğunu teşhis eden Sultan Gürel, gözyaşlarına hakim olamadı. Otopsi için ceset, adli tıp morguna götürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Gürel, eşi Sultan Gürel ile 9 Nisan'da mantar toplamak için Kaballar mevkisine gitmiş, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra kaybolmuştu. Sultan Gürel eve dönerken eşini bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

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