HABER

Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

Muğla'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 33 gaziye madalya ve berat verildi.

Menteşe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Törende konuşan vali yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, gecikmeli de olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin onurlandırmasıyla gazilerin beratlarına kavuştuklarını söyledi.

Bayrağı dimdik tutabilmek için mücadele eden askerlerin olduğuna işaret eden Olcay, "Onlar da sizin gibi mücadele veriyor. Sizleri de saygıyla, sevgiyle, şükranla andığımız gibi bu arkadaşlarımızı da sevgiyle, şükranla anıyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Törende, harekata katılan 33 gaziye Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Turunç, Muğla Askerlik Şube Başkanı Personel Binbaşı Tuğran Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da katıldı.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralıMinibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturduYoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih T Kıbrıs gazileri madalya ve berat Menteşe Kaymakamlığı Muğla Muğla Valiliği

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.