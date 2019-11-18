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Muğla'da kırsaldaki 175 öğrenci, sinemayla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören çocuklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, sinema etkinliği düzenlendi.

Muğla'da kırsaldaki 175 öğrenci, sinemayla tanıştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören çocuklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, sinema etkinliği düzenlendi. İlk kez sinema salonunda film izleyen 175 öğrenciye mısır ikram edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Menteşe'nin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrencilerin sinema deneyimi yaşaması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçeye bağlı Çamoluk, Günlüce, Taşlı, Dokuzçam, Göktepe, Yenice, Dağpınarı, Kafaca ile Türdü 100'üncü Yıl ilk ve ortaokullarda eğitim gören 175 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ayarlanan sinema salonunda film izledi. Heyecanlı öğrencilere, mısır ikram edildi. Etkinlik öncesi Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Şube Müdürü Eylen Terzi, çocuklarla sohbet etti.
Etkinliğe ilişkin konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Evlatlarımızın ara tatilde dinlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için sinema etkinliği düzenlendik. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değer" dedi.

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Muğla'da kırsaldaki 175 öğrenci, sinemayla tanıştı

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