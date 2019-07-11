Muğla'da köpek mamalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda köpek mamalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.A.Y'nin İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ve ilçede satacağı bilgisi üzerine Bodrum Otogarı'nda tedbir aldı.
Şüpheli kadının sırt çantasında yapılan aramada köpek mamalarına gizlenmiş yarım kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 30 gram kokain ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kadının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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