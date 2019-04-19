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Muğla'da köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Muğla'da köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Süleyman Akkaya'nın Dirmil Mahallesi'ndeki ağılına giren sokak köpekleri koyunlara saldırdı.

Koyunlarından 10'un telef olduğunu, 7'sinin de yaralandığını gören Akkaya, durumu yetkililere bildirdi.

Yaralı hayvanlara veteriner tarafından müdahale edildi.

Akkaya'nın oğlu Ali Can Akkaya, hayvanlarının sokak köpekleri tarafından telef edildiğini belirterek, "Durum çok kötü, mağduruz. Hayvan hakları derneklerinden yardım talep ediyoruz. 10 hayvanımız telef oldu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Dirmil Hayvan Küçükbaş Muğla sokak köpeği

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