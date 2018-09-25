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Muğla'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Orient Queen isimli kruvaziyer, 230 yolcuyla Marmaris'e geldi

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğu Lübnanlı 230 yolcu ile 140 mürettebat bulunuyor.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen kruvaziyerin yarın gece saatlerinde Bodrum'a hareket edeceği belirtildi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine, Orient Queen isimli kruvaziyerin 2018 son liman ziyaretini yaptığı, 2019'da da yaz döneminde her hafta Marmaris Liman ziyareti yapacağını söyledi.

Orient Queen isimli kruvaziyerin 2018'de 15 seferle Marmaris'e toplam 2 bin 772 yolcu getirdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut bodrum Kruvaziyer Lübnan Marmaris orient queen

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