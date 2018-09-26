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Muğla'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Marmaris'e Malta bayraklı kruvaziyer ile gelen 702 yolcu güllerle karşılandı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Malta bayraklı "Azamara Pursuit" adlı lüks kruvaziyer geldi.

ABD, Kanada ve İngiltere vatandaşlarından oluşan 702 yolcusuyla Azamara Pursuit adlı kruvaziyer, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirledi.

İlk kez Marmaris Limanı'nı ziyaret eden kruvaziyerin yolcuları güllerle karşılandı.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

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Azamara Pursuit Kruvaziyer Marmaris Muğla orient queen

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