Muğla'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile 2 bin 148 turist geldi.

Bodrum'da bu sezon altıncı ve son seferini yapan Malta Bayraklı 265 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Girit Adası'ndan gelen gemide çoğunluğu Alman 2 bin 148 yolcu ile 786 personel olduğu bildirildi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. İlçe merkezini gezip tarihi yerleri ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir grup turist taksi, bisiklet ve elektrikli scooter ile şehir turuna çıktı. Bazıları ilçe merkezine, yolcu limanına yanaşan tekneyle ulaştı.

Paşatarlası ve Kumbahçe plajında güneşlenen turistler alışveriş yaptı.

Bodrum'a bu sezon toplam 12 bin 710 turist getirdiği öğrenilen kruvaziyerin akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

