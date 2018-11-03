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Muğla'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 19:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Ocean Majesty" isimli Portekiz bayraklı kruvaziyer ile çoğu Yunan 276 turist geldi

"Ocean Majesty" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Pire şehrinden gelen Portekiz bayraklı 130 metre uzunluğundaki gemi, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Gemide çoğu Yunan 276 yolcu ile 210 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen yolcular sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezdi. Turistler, çarşıda alışveriş yaptı.

Geminin yanaştığı iskelede, yolcular arasındaki ismi açıklanmayan bir armatör için doğum günü kutlaması yapıldığı öğrenildi.

Bir sonraki durağı Girit Adası olacak "Ocean Majesty"in, bu sezon Bodrum'a gelen son kruvaziyer olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum gemi Kruvaziyer Muğla turist

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