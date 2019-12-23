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Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

SERALARIN ÖRTÜLERİ UÇTU Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarda seraların naylon örtüleri uçtu.

SERALARIN ÖRTÜLERİ UÇTU
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarda seraların naylon örtüleri uçtu. Karadere Mahallesi'ndeki bazı seralar, ürünlerin üzerine yıkılırken, çiftçiler de yoğun yağmur altında tamir etmeye çalıştı. Bazı tarım alanlarını su basarken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.
Yıkılan serasını onarmaya çalışan çiftçi Özgür Alcu, şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden beri etkili olduğunu söyledi. Seranın bir bölümünün yıkıldığını, içeri dolan suyun da ürünlere zarar verdiğini belirten Alcu, "Domatesin çok para ettiğini söylüyorlar. Çiftçinin neler yaşadığından kimsenin haberi yok. Daha şimdiden, yaklaşık 15 bin lira zararımız var. Tamir etmesek tüm ürünlerimiz gidecek. Yağmura rağmen çalışmayı sürdürmeliyiz" dedi.
Serasında ürünleri zarar gören Ramazan Karakaya ise kuvvetli rüzgarla seranın bir bölümünde naylonun parçalandığını söyledi. Seranın açılan yerini kapatmak için mücadele ettiklerini belirten Karakaya, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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