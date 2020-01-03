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  4. Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Botta olduğu değerlendirilen 7 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kayıp olan düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik bölgede çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Fethiye Sahil Güvenlik

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