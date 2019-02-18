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Muğla'da maden sahasında heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor - Servet Çapacıoğlu'nun babası Bilal Çapacıoğlu: "(Diğer oğlum) Yağlama işlemini tamamlayıp bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra kayalar göçmüş. O işini bitirmiş alandan ayrılmış" - "Servet, operatörlük belgesini aldı, askerliğini yaptı ve buraya çalışmaya geldi. Yüce Allah'tan bir umut bekliyoruz"

Muğla'nın Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor.

Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kayaların altında kalan işçilerin aileleri de bölgede çocuklarına ulaşılmasını umutla bekliyor.

Kaya altında kalan işçilerden Servet Çapacıoğlu'nun babası Bilal Çapacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğulları Servet'in operatör, Sadri'nin ise yağcı olarak 8 aydır burada çalıştığını anlattı.

Sadri'nin makinelerin ikmalini yapıp, yağlayıp yukarı çıktığını, üst kademedekilerin sabah kayanın halini görünce çalışmayı bıraktığını ifade eden Çapacıoğlu, "(Oğlum), yağlama işlemini tamamlayıp bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra kayalar göçmüş. O işi bitirmiş alandan ayrılmış." dedi.

Umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan Çapacıoğlu, "Servet, operatörlük belgesini aldı, askerliğini yaptı ve buraya çalışmaya geldi. Şantiyede yatıp kalkıyordu. Yüce Allah'tan bir umut bekliyoruz. Buranın kaçak olduğu söyleniyor. Buraya ekmek parası kazanmaya geldiler." diye konuştu.

- Olay

Maden kazasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 3 savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
işçi kaya maden

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