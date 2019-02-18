Muğla'da maden sahasında heyelan

Umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan Çapacıoğlu, "Servet, operatörlük belgesini aldı, askerliğini yaptı ve buraya çalışmaya geldi. Şantiyede yatıp kalkıyordu. Yüce Allah'tan bir umut bekliyoruz. Buranın kaçak olduğu söyleniyor. Buraya ekmek parası kazanmaya geldiler." diye konuştu.

Sadri'nin makinelerin ikmalini yapıp, yağlayıp yukarı çıktığını, üst kademedekilerin sabah kayanın halini görünce çalışmayı bıraktığını ifade eden Çapacıoğlu, "(Oğlum), yağlama işlemini tamamlayıp bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra kayalar göçmüş. O işi bitirmiş alandan ayrılmış." dedi.

Kaya altında kalan işçilerden Servet Çapacıoğlu'nun babası Bilal Çapacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğulları Servet'in operatör, Sadri'nin ise yağcı olarak 8 aydır burada çalıştığını anlattı.

- Olay

Maden kazasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 3 savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

