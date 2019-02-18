Muğla'da maden sahasındaki heyelan

Muğla'nın Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, jeneratörlerle aydınlatan bölgede işçilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

Türk Kızılayı ve belediye ekipleri tarafından bölgeye kurulan çadırlarda işçilerin yakınları ve çalışmalara katılan görevlilere çay, çorba, karavana dağıtımı yapılıyor.

Havanın soğuk olması nedeniyle işçilerin yakınları ve bölgede toplanan vatandaşlar da yakılan ateş etrafında ısınmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kazanın yaşandığı yeri görerek yetkililerden bilgi aldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, soruşturmayı yürüten 3 savcı ile olay yerinde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri yakından takip edip işçilerin yakınlarını bilgilendiriyor.