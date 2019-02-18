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Muğla'da maden sahasındaki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Vali Esengül Civelek: - "Bölgeye sevk edilen arama kurtarma köpeklerinin tepki verdiği yerde hayatını kaybettiği görülen ikinci işçinin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma yürütülüyor"

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda, bölgeye sevk edilen arama kurtarma köpeklerinin tepki verdiği yerde cesedine ulaşılan ikinci işçinin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden daha önce birinin cesedinin çıkarıldığını hatırlattı.

Sarıkaya mevkisindeki açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Civelek, şunları kaydetti:

"Milas ilçesi Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kayanın altında kalan işçilerin kurtarılması için tüm ekiplerce yoğun bir şekilde sürdürülen arama kurtarma faaliyetleri esnasında bölgeye sevk edilen arama kurtarma köpeklerinin tepki verdiği yerde hayatını kaybettiği görülen ikinci işçinin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma yürütülüyor."

- Olay

Maden sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili üç savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

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maden Milas Muğla Muğla Valisi Esengül Civelek

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