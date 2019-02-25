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Muğla'da maden sahasındaki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Jeoloji Mühendisleri Odası: - "Kazanın yaşandığı yerde, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru düzgün tedbirlerin alınmadığı görülmüştür"

İZMİR (AA) - Jeoloji Mühendisleri Odasınca, Muğla'nın Milas ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanın yaşandığı yerde, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru düzgün tedbirlerin alınmadığının tespit edildiği bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, 18 Şubat'taki heyelanın ardından İzmir Şubesine bağlı Milas İlçe Temsilciliği tarafından olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın, yeterli jeoloji-jeoteknik araştırma ve inceleme yapılmaksızın, tek kademe ve yaklaşık 35-40 metre yüksekliğinde açılan şevin üst kısmında yer alan kaya türü malzemenin, ocak içine doğru kayarak iş makineleri ve ocak içinde çalışan işçilerin üzerine düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın yaşandığı yerde, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru düzgün tedbirlerin alınmadığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Maden ocağında kazaya neden olan olay, jeoloji bilim ve uygulamalarının sadece arama döneminde değil, açık veya kapalı maden işletme dönemlerinde de ne kadar hayati önemde olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde yaşanan çoğu göçük olayında da görüldüğü üzere, yeterli jeolojik-jeoteknik araştırma ve incelemeye dayanmadan açılan şev ve yarmalarda can kayıpları ile sonuçlanan çok sayıda kazanın yaşanmasına neden olmaktadır. Bu ve benzer sorunlarla karşılaşılmaması için gerek açık, gerekse kapalı maden ocaklarında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik araştırma ve incelemeye dayalı şev stabilitesi analizi yapılmadan işletmeye geçilmemelidir."

Açık maden ocaklarında şevlerin düzenli kontrol edilmesi, sorun tespit edilen şevlerin bulunduğu alanlarda gerekli tedbirler alınmadan işletmeye devam edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, işçi sağlığı ve güvenliği hususunun önemli bir konu olduğunun dikkate alınması, bu konuda yeterli tedbir almayan hiçbir işletmeye izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jeoloji Kaza maden

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