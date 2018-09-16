Muğla'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü.

İlçenin Akçaalan Mahallesi Pren Dağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliğine ait 5 itfaiye aracı ile karadan, iki söndürme uçağı ve bir söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyeleri de bölgeye gelerek orman işçileri ve itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin yoğun çabaları ile yangın söndürüldü, soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 12 hektarlık alanda etkili olan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

