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Muğla'da Mehmetçik için "zafer" duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 08:25 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek için fitneyi ortadan kaldırmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muğla'daki Şahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Camide Fetih suresinden ayetler okuyup, sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, namazdan sonra yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek için fitneyi ortadan kaldırmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Bütün askerlerimizin düşmana karşı atışlarını isabetli bir şekilde muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize kastetmiş olan hainlere fırsat verme. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım."

Duaya, askerler, özel harekat polisleri, öğrenciler, vatandaşlar ve protokol mensupları katıldı.

Camiden çıkarken askerler ve öğrencilerle fotoğraf çektirip vatandaşla sohbet eden Ali Erbaş, bahçedeki Şeyh Şahidi'nin türbesini de ziyaret edip, dua okudu.

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