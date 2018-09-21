HABER

Muğla'da mesafe kat edildikçe taksimetre tarifesi düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yapılan Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen düzenlemeyle, 'mesafe kat edildikçe azalan taksimetre' tarifesi hayata geçirildi.

Muğla'da mesafe kat edildikçe taksimetre tarifesi düşecek

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yapılan Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen düzenlemeyle, 'mesafe kat edildikçe azalan taksimetre' tarifesi hayata geçirildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, kısa mesafe ücretlerinin düşük olması ve yolcu taşıdıkları sırada diğer taksici esnafa göre günü az ciroyla kapattıklarını veya uzun mesafelerde taksimetrede fazla ücret çıkması nedeniyle müşteri kaybettiklerini söyleyen taksici esnafının şikayeti üzerine duruma el attı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksimetre ücretlendirmelerinde düzenleme yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin taksi durak ve oda başkanlarıyla yaptığı 10 aylık çalışma sonucunda taksi esnafının mevcut akaryakıt, sigorta, kasko ve diğer giderlerinin hesaplanmasının ardından UKOME Alt Komisyonu'nda değerlendirilerek, Türkiye'de bir ilk olan 'mesafe kat edildikçe azalan taksimetre' tarifesi hayata geçirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şöyle dendi:
"Yeni taksimetre ücret tarifesi ile taksi işleten esnafımız ile vatandaşlarımız arasında sık sık yaşanmakta olan kısa mesafe- uzun mesafe tartışmalarının sonlandırılması hedeflenmiştir. Yapılan yeni uygulama ile 0- 1 km arası mesafelerde tek bir ücretlendirme yapılmak sureti ile belli bir standart tarife uygulaması amaçlanmış ve artan mesafelerde kilometre başına belirlenen ücretler belirli oranlarda azalarak, ticari taksilerin uzun mesafeli yolculuklar için kullanımı da ekonomik bir hale getirilmiştir. Bu tasarı için emek harcayan başta Taksi Kooperatifleri, şoför odaları ve UKOME kurul üyesi kamu kurum temsilcilerine teşekkür ederiz" denildi.
Yapılan ücretlendirme ise şöyle;
"Açılış ücreti 4.50 TL. 0-1 kilometre arası taksimetre 5 lira olacak. 1-5 kilometre arası ise 4.75 lira artacak. 6-15 kilometreda ise 4 lira olacak. 16-30 kilometrede 3.5 lira, 31-50 kilometrede 2.5 lira ve 51 kilometre 1.75 lira taksimetre tarifesi uygulanacak."

FOTOĞRAF

Muğla'da mesafe kat edildikçe taksimetre tarifesi düşecekMuğla'da mesafe kat edildikçe taksimetre tarifesi düşecek

PARTNER'Anoreksiya mı oldun Berrak?''Anoreksiya mı oldun Berrak?'
CHP'li Kasap: Sağlık kuruluşlarında her gün 30 şiddet vakası yaşanıyorCHP'li Kasap: Sağlık kuruluşlarında her gün 30 şiddet vakası yaşanıyor
ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdıATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.