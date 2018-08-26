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Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kasksız yolcu ise hayatını kaybetti

Datça'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emecik Mahallesi Aktur Tatil Sitesi mevkisinde, Emircan Sağır (16) yönetimindeki 48 J 1668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı ve bariyerlere çarparak devrildi.

Devrilen motosikletten yola savrulan Emircan Sağır ve kaskı bulunmayan yolcu Yağız Toprak Öz (17) yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yağız Toprak Öz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Öz'ün doğum günü olduğu ve arkadaşıyla kutlamaya gittiği öğrenildi.

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Datça Kaza Muğla

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