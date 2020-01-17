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  4. Muğla'da nefes borusuna patates kaçan kadın öldü

Muğla'da nefes borusuna patates kaçan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Muğla'da nefes borusuna patates kaçan kadın öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yediği haşlanmış patatesin nefes borusuna kaçması sonucu tedaviye alınan kadın hayatını kaybetti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla Müdürlüğünde görevli memur Nilgün Yavuz Özcin, (33) 16 Aralık'ta öğle yemeği sırasında rahatsızlandı.

Kadının nefes alamadığını fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcin'in nefes borusuna haşlanmış patates kaçtığı tespit edildi.

Endoskopiyle patatesin çıkarılmasının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 15 aylık bebeği olan Özcin, Ortaca ilçesinde toprağa verildi.

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