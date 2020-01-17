HABER
  4. Muğla'da öğrencilerin karne heyecanı

Muğla'da öğrencilerin karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

 MUĞLA genelinde 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde 786 okuldaki 153 bin 293 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Cavit AKGÜN - Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA genelinde 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde 786 okuldaki 153 bin 293 öğrenci, karne sevinci yaşadı. Menteşe ilçesindeki bir okulda düzenlenen karne törenine katılan Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kafaca 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere karneleri, Vali Civelek ile protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmeleri, kitap okumaları ve tatil süresince büyüklerini de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, birinci yarıyılı Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 786 okul, 9 bin 212 derslik, 13 bin 621 öğretmen kadrosu ve 153 bin 293 öğrenci ile bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Töre, karnenin bir dönem boyunca sergilenen performansın geri bildirimi olduğunu belirterek, "Karne, zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, eğer varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbir almanız adına bir imkandır. Başarı, durağan bir kavram değildir. Sonuçları değerlendirilmiş, ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Planlı ve sistemli bir çalışma ile başarıyı yakalayacağınıza inanıyorum. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Sosyal bir hayatın içinde kitap okumak yaşamınızın önemli bir parçası olmalı. Milli ve manevi değerlerimizi yaşayıp yaşatarak, kitap okumakla, bilimin izinde araştırmakla, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle perçinleyeceğiniz başarılarınız, en başta kendiniz olmak üzere ailelerinizi, öğretmenlerinizi, bizleri son derece mutlu edecektir. Geleceğimizin ve aydınlık yarınlarımızın, sizlerin üstün başarılarıyla süsleneceğine inanıyor, sizlere güveniyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
FETÖ Operasyonunda 2 tutuklamaFETÖ Operasyonunda 2 tutuklama
Evinde 700 gram esrarla yakalandıEvinde 700 gram esrarla yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar mahsur kaldı

Güngören'deki doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Patlama anı kamerada!

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışına verilen ceza ile ilgili karar!

AYM'den gece alkollü içki satışına verilen cezayla ilgili karar!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

MEB'den yeni Doğa Koleji açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.