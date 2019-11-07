Muğla'da öğretmeni tehdit eden veliye 7 bin 80 lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 7 bin 80 lira ceza verildi.

Amiral Turgutreis İlkokulunda görev yapan öğretmen Şammaz Oruç, geçen yıl bir öğrenci velisi tarafından sözlü saldırıya uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşmasında mahkeme, öğretmene sözlü saldırıda bulunan sanığın 7 bin 80 lira cezalandırılmasına hükmetti.

Türk Eğitim-Sen Bodrum Şube Başkanı Salih Çıplak, Oruç öğretmenin mahkeme sürecinde yanında olduklarını belirtti.

Öğretmene hakaretin kabul edilemeyeceğini aktaran Çıplak, "Bu tür şeylere teşebbüs edenin yanına kalmaz." ifadesini kullandı.

