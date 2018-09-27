Muğla'da okaliptüs ağaçları yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Karadere Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra Muğla ve Antalya'nın yakın ilçelerinden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

