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Muğla'da okaliptüs ağaçları yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

Muğla'da okaliptüs ağaçları yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Karadere Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra Muğla ve Antalya'nın yakın ilçelerinden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kuvvetli Rüzgar Muğla okaliptüs Seydikemer yangın

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