Muğla’da okul kantinlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Milas ilçesinde okul kantinleri ve büfeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Milas Sanayi Sitesi'ndeki bir büfe ile bazı okul kantinlerinde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Büfe ve okullardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin çalışmasıyla şüpheli A.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

