HABER

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı sahilinde ölü caretta caretta görenler, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.

Denizden çıkartılarak kıyıya alınan ölü deniz kaplumbağası, incelenmek üzere Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürüldü.

Caretta carettanın, erkek ve yaklaşık 50 yaşında olduğu bildirildi.

PARTNERİşte barışın fotoğrafı...İşte barışın fotoğrafı...
İşçiler dava açtı, köy muhtarlığının arazileri icra yoluyla satışa çıktıİşçiler dava açtı, köy muhtarlığının arazileri icra yoluyla satışa çıktı
Prof. Dr. Özener: Marmara'daki deprem minimum 7.2 büyüklüğünde olacakProf. Dr. Özener: Marmara'daki deprem minimum 7.2 büyüklüğünde olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caretta caretta Fethiye Muğla

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.