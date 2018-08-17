Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.
Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı sahilinde ölü caretta caretta görenler, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.
Denizden çıkartılarak kıyıya alınan ölü deniz kaplumbağası, incelenmek üzere Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürüldü.
Caretta carettanın, erkek ve yaklaşık 50 yaşında olduğu bildirildi.
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