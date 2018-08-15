HABER

Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

Ormanlık, zeytinlik ve makilik arazide çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Menteşe ilçesine bağlı Algı Mahallesi'ndeki ormanlık, zeytinlik ve makilik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve orman işçilerince müdahale edildi. Çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.

Hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık, zeytinlik ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Algı Mahallesi Muhtarı Kadir Bulut, yangının hızlı müdahaleyle yayılmadan kontrol altına alındığını belirterek, orman işçilerine teşekkür etti.

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Bayraktar : ABD'ye ek vergi uygulaması yerli üretici için fırsatBayraktar : ABD'ye ek vergi uygulaması yerli üretici için fırsat
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'danErdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
algı mahallesi Menteşe Muğla orman yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.