Muğla'da orman yangını

Muğla'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Menteşe ilçesine bağlı Algı Mahallesi'ndeki ormanlık, zeytinlik ve makilik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve orman işçilerince müdahale edildi. Çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.

Hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık, zeytinlik ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Algı Mahallesi Muhtarı Kadir Bulut, yangının hızlı müdahaleyle yayılmadan kontrol altına alındığını belirterek, orman işçilerine teşekkür etti.

