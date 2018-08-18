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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Ula Göleti yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ula Göleti yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçilerince müdahale edildi. Hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yangının bir düğünden havaya bırakılan dilek fenerinden çıktığını değerlendirdiklerini belirten Çelik, "Dilek feneri ve havai fişek atmak ve kullanmak yasaklanmıştı. Artık bu konunun hep beraber üzerine gideceğiz." dedi.

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Muğla orman yangını ula göleti yangın

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