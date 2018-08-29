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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:10 | Son Güncelleme

Menteşe'de yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da, yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Menteşe ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ile havadan, 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, iş makinesi ve orman işçilerince karadan müdahale edildi.

Hızlı müdahale ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin araştırmasında, yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muğla orman yangını

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