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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bördübet Marmaris orman yangını

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