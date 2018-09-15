Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

