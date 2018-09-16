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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 00:57 | Son Güncelleme

Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Yangında, 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Akkaya Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 80 orman işçisiyle müdahale edilen yangın, kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dalaman Muğla orman yangını

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