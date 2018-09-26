Muğla'da orman yangını

Cengiz ERDİL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki bazı evler boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çılışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki farklı noktada aynı anda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını evlere sıçrama ihtimaline karşı İncekum Mevkii'ndeki bazı evler tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlıtılan soruşturma sürüyor.

