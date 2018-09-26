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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde çıkan yangında, 10 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bozbük Mahallesi Yavan Kuyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 36 araç ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi.

Mahallede yaşayan vatandaşlarında söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Milas Muğla orman yangını

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