Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

