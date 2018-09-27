HABER

Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Fesleğen Yaylası mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
Silikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldüSilikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldü
Kayıp liseli Pınar için özel ekip kurulduKayıp liseli Pınar için özel ekip kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su tankı görünümlü baz istasyonu mahalleliyi ayağa kaldırdı

Su tankı görünümlü baz istasyonu mahalleliyi ayağa kaldırdı

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.