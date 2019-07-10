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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisinde kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında, bugün saat 15.10'da orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınları ile mücadele ekipleri, Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisindeki kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakikada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine 2 yönetim helikopteri, 13 su atar helikopter, 74 arazöz, 6 dozer sevk edildi.

Muğla'da yangının çıkış saatinde hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 olması ve rüzgarın batıdan 40 kilometrenin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Karaağaç mevkisindeki kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda, 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Kızılçam Koru Ormanları Muğla Tarım ve Orman Bakanlığı yangın

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