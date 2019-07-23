Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kısırlar Mahallesi Zeytinlik Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 48 araç ve 120 orman işçisiyle müdahale edildi.

Mahallede yaşayan vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

